Строительство трассы Джубга-Сочи закончится в 2029 году

Строительство трассы Джубга — Сочи планируется полностью завершить к концу 2029 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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«Я думаю, что реальный срок — это конец 2029 года — полноценного запуска», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках окончания строительства трассы.

Трасса А-147 «Джубга — Сочи» в настоящее время представляет собой двухполосную дорогу в гористой местности, которая в летнее время сильно перегружена транспортом. Это единственная автодорога, соединяющая Сочи с другими российским регионами.

Протяженность новой скоростной четырехполосной автодороги составит 152 км. Она будет отходить от федеральной трассы М-4 «Дон» в районе города Горячий Ключ и заканчиваться на участке обхода микрорайона Адлер, в районе аэропорта Адлера. Трасса будет соответствовать II категории с расчетной скоростью движения до 100 км в час. Трасса будет платной.