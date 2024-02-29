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Хуснуллин: запустить движение по ВСМ Москва — Петербург можно через пять лет

Запуск движения по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет реально осуществить через пять лет. С подобным заявлением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит агентство ТАСС.

Хуснуллин сообщил о запуске движение по ВСМ Москва — Петербург через пять лет
© Газета.ру

Хуснуллин подчеркнул, что на данный момент движение по данному направлению уже полностью утверждено.

«Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет. <...> Считаем с 2024 года — пять лет. Мы считаем, что реально можно трассу полноценно запустить», — подчеркнул он, добавив, что сейчас подсчитывается сумма, необходимая для запуска магистрали.

29 февраля президент России Владимир Путин заявил, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом будет проходить через Тверь и Новгород.

Кроме того, Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что в РФ планируется создать единый транспортный коридор от Петербурга до Владивостока.

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