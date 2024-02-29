Хуснуллин сообщил о запуске движение по ВСМ Москва — Петербург через пять лет

«Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет. <...> Считаем с 2024 года — пять лет. Мы считаем, что реально можно трассу полноценно запустить», — подчеркнул он, добавив, что сейчас подсчитывается сумма, необходимая для запуска магистрали.