Владелец Tesla Cybertruck словил 25 критических ошибок за 2 дня владения

Владельцы Tesla Cybertruck жалуются, что их новенькие электрические пикапы очень часто «дарят» неприятные сюрпризы в виде ошибок в работе электронике, которые появляются даже спустя несколько дней владения.

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К примеру, недавно пользователь с именем Карлос Томас пожаловался на появление 25 критических ошибок в течение двух дней. Он опубликовал фотографии своей информационно-развлекательной системы, на которых показан длинный список предупреждений, касающихся всего: от системы высокого напряжения до рулевого управления.

Другой пользователь пожаловался на «отказ резервирования системы». Электромобиль предупредил водителя о том, что машина не готова к движению, ведь «транспортное средство может внезапно потерять электрическую мощность, рулевое управление и тормоза, и оно может быть неспособно включить стояночный тормоз».

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Отмечается, что даже когда ошибки возникают во время стоянки, это не гарантия безопасности в движении. Один из пользователей форума владельцев электрических пикапов опубликовал фотографию своего экрана информационно-развлекательной системы с несколькими предупреждениями о том, что адаптивный круиз-контроль, контроль тяги, система удержания в полосе движения и другие функции были отключены из-за ошибки.

По наблюдениям владельцев, чаще ошибки в электрическом пикапе связаны с работой мультимедийной системы, камер внешнего вида и работы электронных ассистентов.