Mazda обвинила парламент ЕС в очернении дизеля, объяснив, чем он лучше электрокаров
Компания Mazda не собирается прощаться с дизельными двигателями, но ситуация с продажами в Европе изрядно осложняется зелёной повесткой дня парламентариев. "Мазде" это не нравится, и в компании призывают электорат проголосовать на выборах в парламент ЕС в следующем году "правильно".
Кристиан Шульц, директор по технологическим исследованиям в европейском центре исследований и разработок Mazda во Франкфурте, заявил в беседе AutoWeek, что компания по-прежнему верит в дизельные двигатели, но с сожалением отметил, что эти технологии подвергаются необоснованной критике.
"Если вы посмотрите на нашу рядную "шестёрку", то увидите, что это очень экономичный двигатель, отвечающий всем новым строгим экологическим требованиям в отношении выбросов. На это нет никаких жалоб. Вот почему я все еще вижу будущее за дизельным автомобилем. Выборы в Европейский парламент пройдут следующим летом, и я надеюсь, что многие люди проголосуют и проголосуют "хорошо". Нынешний парламент идеологически очень "зелёный", иногда с целью ради цели", - цитирует Шульца голландский журнал.
Шульц подчеркнул, что понимание всех плюсов электрификации никто не отменял, но идея "только электрификация и ничего больше" совершенно нелогична.
Он объясняет: "В Германии количество электромобилей составляет 2-2,5%. Таким образом, более 97,5% автомобилей имеют ДВС. Если мы сократим выбросы CO2 нынешними двигателями внутреннего сгорания на 20%, мы достигнем в десять раз большего, чем сейчас достигают все электромобили вместе взятые. Причём в том случае, если эти электромобили будут работать на электроэнергии, вырабатываемой в 100% из возобновляемых источников, а это не так".