Mazda обвинила парламент ЕС в очернении дизеля

"Если вы посмотрите на нашу рядную "шестёрку", то увидите, что это очень экономичный двигатель, отвечающий всем новым строгим экологическим требованиям в отношении выбросов. На это нет никаких жалоб. Вот почему я все еще вижу будущее за дизельным автомобилем. Выборы в Европейский парламент пройдут следующим летом, и я надеюсь, что многие люди проголосуют и проголосуют "хорошо". Нынешний парламент идеологически очень "зелёный", иногда с целью ради цели", - цитирует Шульца голландский журнал.