В Омске продают раритетную «Волгу» почти за 900 тысяч рублей
Раритетный автомобиль ГАЗ-22 «Волга» 1963 года выпуска выставили на продажу в Омске. Как сообщает «КП-Омск», за отреставрированный автомобиль с объемом мотора 2,4 литра продавец просит 890 тысяч рублей.
Пробег автомобиля составляет 27 тысяч километров. «Волга» полностью на ходу — владелец провел капитальный ремонт двигателя. Автор объявления подчеркнул, что машина редкая и привлекает внимание окружающих.
Напомним, что ГАЗ-22 выпускался в СССР с 1962 по 1970 год на заводе ГАЗ в Горьком. На его базе также выпускали фургон и карету скорой помощи.
В феврале на продаже в Омске появился еще один редкий автомобиль — довоенный Opel Kapitan 1939 года выпуска. Владелец полностью отреставрировал машину и просит за нее 950 тысяч рублей. Транспортное средство примечательно тем, что часто встречается в кадрах военной хроники — эту модель Opel любили использовать немецкие офицеры.