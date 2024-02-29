В Омске продают раритетную «Волгу» почти за 900 тысяч рублей

Раритетный автомобиль ГАЗ-22 «Волга» 1963 года выпуска выставили на продажу в Омске. Как сообщает «КП-Омск», за отреставрированный автомобиль с объемом мотора 2,4 литра продавец просит 890 тысяч рублей.

Пробег автомобиля составляет 27 тысяч километров. «Волга» полностью на ходу — владелец провел капитальный ремонт двигателя. Автор объявления подчеркнул, что машина редкая и привлекает внимание окружающих.

Напомним, что ГАЗ-22 выпускался в СССР с 1962 по 1970 год на заводе ГАЗ в Горьком. На его базе также выпускали фургон и карету скорой помощи.