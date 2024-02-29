Volkswagen выпустит рестайлинговый T-Cross в Бразилии

Модернизированный Volkswagen T-Cross, выставленный в числе ведущих премьер Volkswagen для бразильского рынка в этом году, скоро будет представлен публике. Участившиеся утечки шпионских снимков указывают на то, что аргентинский рынок также в скором времени примет обновленный SUV, следом за его запуском в Бразилии.

© Wikimedia Commons

Ожидается, что модель 2025 года получит апдейты, аналогичные европейской версии, включая изменения во внешнем виде и интерьере. Нововведения охватят обновленные LED-фары, пересмотренный дизайн бампера с добавлением новых элементов для воздухозаборников и измененными противотуманными фарами, а также свежие дизайны колес для различных комплектаций.

Более дорогие версии будут оснащены технологией освещения IQ.Light и решеткой радиатора с встроенным горизонтальным светодиодным дневным огонем, по образцу модели Taos. Задние световые элементы будут обновлены с новым LED-дизайном и пересмотренным бампером. Вопрос о введении для Бразилии осветительных элементов в форме X и красной LED-полосы на двери багажника, как в европейской модели, остается открытым. Внутреннее пространство улучшено с применением качественных отделочных материалов для панели управления, введены мягкие поверхности и элементы с имитацией кожи. Расположение мультимедийного центра изменено, делая дисплей более удобным для восприятия пользователя, пишет SPEEDME.RU.