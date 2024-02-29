Байден заявил об опасности китайских автомобилей

Байден заявил об угрозе безопасности США из-за китайских авто
Президент США Джо Байден считает, что импортируемые в страну китайские автомобили могут представлять угрозу нацбезопасности государства, передавая данные американских пользователей в КНР. В связи с этим он поручил провести соответствующее расследование, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
По словам Байдена, активное продвижение Китаем своих автомобилей за рубежом может привести к росту их числа в США и создать риски для нацбезопасности страны. Он считает, что главная опасность машин из КНР заключается в том, что они имеют подключение к сети Интернету, а через него к телефонам, навигационным системам и критической инфраструктуре.
«Поэтому сегодня я поручил министру торговли провести расследование в отношении автомобилей из стран, вызывающих озабоченность, таких, как Китай, и принять меры по устранению рисков», — заявил президент.
Байден уверен, что китайские автомобили могут не только собирать и передавать властям КНР конфиденциальные данные о гражданах и критически важных объектах инфраструктуры США, но и выводиться из строя удаленно посторонними.