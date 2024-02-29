Байден заявил об опасности китайских автомобилей

Президент США Джо Байден считает, что импортируемые в страну китайские автомобили могут представлять угрозу нацбезопасности государства, передавая данные американских пользователей в КНР. В связи с этим он поручил провести соответствующее расследование, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

По словам Байдена, активное продвижение Китаем своих автомобилей за рубежом может привести к росту их числа в США и создать риски для нацбезопасности страны. Он считает, что главная опасность машин из КНР заключается в том, что они имеют подключение к сети Интернету, а через него к телефонам, навигационным системам и критической инфраструктуре.