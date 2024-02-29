Эксперт рассказал, как выбрать универсал Toyota Corolla с пробегом

— У нас доминирует 1NZ-FE 1.5 (103, 109 л.с.), а 1.8 встречается на единичных экземплярах. По конструкции и характеру они схожи: до 100 тысяч км все обычно прекрасно, кроме подтекающего насоса системы охлаждения. Затем прогрессирует расход масла.



Минимально допустимое топливо — АИ-95. Цепь ГРМ может растянуться после 100-120 тысяч км, а модуль управления клапанами (Valvematic) в возрасте эпизодически глючит. В целом моторы надежны, хотя есть вопросы к общему ресурсу – до приличествующих 300 тысяч км многие не доживают. Правда, завод и обещал всего 200 тысяч км.



Трансмиссия – только вариаторы Aisin, что означает: жди приключений в районе 150 тысяч км или раньше. Полный привод «асфальтовый» и сочетается только с мотором 1.5. Треть предложений – гибриды, схема также идентична той, что у Приуса. Подвеска комфортная и живучая. Оснащение – от богатого до очень богатого. Надежность всех элементов на японском уровне.