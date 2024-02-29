WRC выступил против гибридных моделей авто

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о планах отказаться от гибридных двигателей в классе Rally1 Всемирного чемпионата по ралли (WRC) к 2025 году, стремясь к упрощению технического регламента и сокращению расходов для команд. Гибридная технология, внедренная в 2022 году для улучшения экологических характеристик и увеличения мощности до свыше 500 л.с., встретила сопротивление от автопроизводителей из-за повышенных затрат.

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С целью снижения бюджетных нагрузок на команды, FIA решила исключить гибридный компонент из автомобилей Rally1, вернувшись к использованию исключительно бензиновых двигателей. Это изменение позволит снизить массу автомобилей и частично компенсировать потерю мощности за счет улучшения динамических характеристик, пишет SPEEDME.RU.

Помимо изменений в классе Rally1, FIA планирует адаптацию технических требований для автомобилей класса Rally2, направленную на приближение их производительности к топовым моделям. Эти обновления включают улучшение трансмиссии и аэродинамики. К 2026 году предполагается дальнейшее упрощение конструкции автомобилей Rally1 за счет введения унифицированного шасси, что позволит дополнительно сократить затраты. Однако производителям по-прежнему будет разрешено индивидуально разрабатывать внешний вид и аэродинамические элементы своих машин.