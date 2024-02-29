Мантуров рассказал, что сейчас с проектом российского электромобиля E-Neva

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» продолжает работать над проектом создания отечественного электромобиля E-Neva, старт производства которого планировался на 2026 год, но это небыстрый процесс. Об этом в четверг сообщил ТАСС вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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«Мы занимаемся [проектом]. Надо сказать, это не быстрый процесс. „Алмаз-Антей“ просто сегодня перегружен основными задачами, поэтому нужно распределить правильно силы. <...> Планировался 2026 год», — сказал Денис Мантуров.

Напомним, экспериментальный образец полноприводного электрокроссовера E-Neva был продемонстрирован в январе прошлого года. До этого стало известно, что он оснащен электрической силовой установкой мощностью 495 л.с. и 824 Нм крутящего момента и может разгоняться до 60 км/ч всего за 2,7 секунды. Запас хода на одном заряде батареи заявлен на уровне 463 километров.