Micro Mobility показала новый Microlino Lite

На автосалоне в Женеве представлена серийная версия электромобиля Microlino Lite от швейцарской компании Micro Mobility Systems. Этот компактный автомобиль привлек внимание, предоставляя возможность подросткам в возрасте 14 лет с правами на управление мопедами водить этот электрокар. Информация об этом появилась 26 февраля на портале The Verge.

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Microlino Lite ограничивает максимальную скорость до 45 км/ч и имеет длину всего 2,5 метра при весе менее 600 кг. Электромотор с мощностью 12 л.с. обеспечивает достаточную динамику для городских условий. Запас хода на одном заряде базовой батареи емкостью 5,5 кВтч составляет около 100 км, а использование аккумулятора повышенной емкости в 11 кВтч увеличивает этот показатель до 177 км.

Одной из заметных особенностей Microlino Lite является его экономичность и удобство парковки. Для размещения этого автомобиля требуется столько же места, сколько для трех стандартных электромобилей. Благодаря своему невысокому весу, мини-электромобиль потребляет меньше энергии по сравнению со стандартными моделями.