УАЗ изготовил оснастку для производства пикапов Sollers ST6

Как выяснила редакция Quto, опорные лапы для кузовного захвата, а также телега для транспортировки кузова переданы заказчику, которым выступило предприятие «Автомобильные индустриальные технологии» — так теперь называется производственная площадка группы «Соллерс» во Владивостоке, где прежде выпускались автомобили Mazda.

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Как уверяют инженеры, новая оснастка имеет увеличенный срок службы благодаря высокой прочности захватов, антикоррозионному покрытию элементов конструкции и использованию полимерных ложементов. Также изделие отличается высокой прочностью, так как элементы каркаса выполнены из конструкционной стали.

При изготовлении оснастки использовался современный лазерный комплекс, что позволило выполнить заказ максимально оперативно. Стоит заметить, что УАЗ довольно часто выполняет заказы других компаний (включая автопроизводителей) на производство разнообразного технологического оборудования.