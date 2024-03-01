Представлена ещё одна Hyundai Creta N Line: оригинальный дизайн и самый мощный мотор

Версию «под спорт» получил паркетник, предназначенный для Индии. Уже открыт прием заказов, но полноценная презентация еще впереди.

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«Оспортивленный» вариант N Line у компактного кроссовера Hyundai Creta появился еще в 2022 году: такое исполнение дебютировало в Бразилии. Теперь же «подогретая» Крета анонсирована и в Индии, где модель только что пережила альтернативный рестайлинг. Местное подразделение марки пока распространило лишь несколько фирменных изображений, цен тоже еще нет. Но на индийском сайте уже открыт прием заказов, там-то и раскрыты основные характеристики. Впрочем, начнем с дизайна.

Колеса.ру

Предназначенная для Индии Hyundai Creta N Line имеет оригинальную радиаторную решетку с сеткой вместо массивных пластин у стандартного кроссовера, а также чуть более агрессивные бамперы и крупный спойлер на багажной двери. Обвес щеголяет красными вставками, в том же цвете выполнены и тормозные суппорты. Кроме того, у версии N Line выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы. Наконец, «спортивной» Крете достались оригинальные 18-дюймовые диски (обычному паркетнику положены 16- или 17-дюймовые).

Колеса.ру

На единственном пока изображении интерьера можно разглядеть красную окантовку на обивке передних сидений. «Оспортивленная» Крета сделана на базе самой дорогой комплектации, так что в список оборудования вошли виртуальная приборка, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

колеса.ру

Индийцам Hyundai Creta N Line предложат с единственным мотором – это топовая бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 160 л.с., которая сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Любопытно, что стандартной местной Крете с 1.5T механика не положена. Обычный кроссовер еще доступен с атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.) и дизелем 1.5 CRDi (116 л.с.): оба мотора комплектуются 6МКП, для бензинового можно выбрать вариатор, а для дизеля предусмотрен классический шестиступенчатый автомат. Индийский паркетник бывает исключительно с передним приводом.

Полноценную презентацию Creta N Line проведут 11 марта текущего года.