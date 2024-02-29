Большинство алкотестеров неверно измеряют содержание спирта

Большинство алкотестеров оказались непригодными для измерения содержания спирта в организме водителя. Об этом сообщили автоэксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. Они проверили дюжину алкотестеров стоимостью от 700 до 12 тыс. руб. и выяснили, что большинство из них не только показывают неверные показатели, но и дают результаты в промилле, хотя в законе речь идет о содержании спирта (для выдоха – 0,16 мг/л; для крови – 0,3 г/л.)