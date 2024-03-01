Представлен новый Maserati GranCabrio, который на 100 кг тяжелее купе

Компания Maserati, являющаяся часть корпорации Stellantis, представила кабриолет GranCabrio второго поколения: по части техники и дизайна он максимально унифицирован с купе Maserati GranTurismo второго поколения, вышедшим на мировой рынок в прошлом году.

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Новый GranCabrio — это, возможно, последняя полностью оригинальная модель Maserati, разработанная в отрыве от имеющихся и будущих платформ материнской корпорации Stellantis. В конце января мы знакомили читателей с официальными планами Maserati на ближайшие годы — никакого технического эксклюзива в них больше нет, так что для истинных поклонников Maserati новый GranCabrio может стать особенно желанной новинкой.

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Выглядит новый GranCabrio классно, у него очень чистый профиль без выступающих частей выше поясной линии — есть лишь пара небольших гобриков-обтекателей за подголовниками задних сидений. Матерчатая крыша оснащена электроприводом, сложить её можно на скорости до 50 км/ч, процесс занимает 14 с. Чтобы поднять крышу, нужно чуть больше времени — 16 с. Объём багажника с поднятым верхом по сравнению с купе уменьшился с 310 до 172 л, а если крыша убрана, то для сумок остаётся всего 131 л. К счастью, кабриолет сохранил четырёхместную конфигурацию салона купе, часть багажа можно разместить на креслах второго ряда.

Передние кресла кабриолета оснащены системой подачи тёплого воздуха в зону шеи. Над задними сиденьями можно натянуть ветрозащитный экран, чтобы уменьшить воздушные завихрения в салоне при езде на высоких скоростях. В остальном салон такой же, как у купе: приборный экран имеет диагональ 12,2 дюйма, мультимедийный — 12,3 дюйма. Под мультимедийным экраном находится блок клавиш управления трансмиссией и ещё один 8,8-дюймовый сенсорный экран, отвечающий за настройки микроклимата.

Пока что для нового GranCabrio заявлена только единственная бензиновая версия Trofeo с 3,0-литровым битурбомотором V6 Nettuno (550 л.с., 650 Нм), 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Первую «сотню» GranCabrio Trofeo набирает за 3,6 с, максимальная скорость — 316 км/ч. Соответствующие показатели купе GranTurismo Trofeo — 3,5 с и 320 км/ч. Снаряженная масса кабриолета на 100 кг больше, чем у аналогичного купе, и составляет внушительные 1895 кг. Габаритная длина кабриолета — 4966 мм, ширина — 1957 мм, высота с поднятым верхом — 1365 мм, колёсная база — 2929 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые.

Позже у нового GranCabrio появится электрическая версия Folgore, её технические характеристики пока не объявлены, но вряд ли они будут существенно отличаться от таковых у купе GranTurismo Folgore. Электрическое купе оснащается 800-вольтовой батареей ёмкостью 92,5 кВт·ч и трёхмоторной силовой установкой с максимальной совокупной отдачей в 761 л.с. и 1350 Нм. GranTurismo Folgore весит 2260 кг, разгонятся до 100 км/ч за 2,7 и до максимальных 325 км/ч, запас хода на одной зарядке — 455 км по циклу WLTP.