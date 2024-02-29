Названы риски при покупке автомобиля Toyota

Toyota Corolla Fielder попала в список «интересных» японских автомобилей с пробегом, которые на протяжении прошлого года оставались популярны, несмотря на ограничения. Об этом пишет издание «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева.

© Toyota

«У нас доминирует 1NZ-FE 1.5 (103, 109 л.с.), а 1.8 встречается на единичных экземплярах. По конструкции и характеру они схожи: до 100 тыс. км все обычно прекрасно, кроме подтекающего насоса системы охлаждения. Затем прогрессирует расход масла», — отмечает он.

Зиновьев добавил, что для модели АИ-95 — минимально допустимое топливо. После 100-120 тыс. км растягивается цепь ГРМ, а модуль управления клапанами с годами начинает хуже работать. Мотор автомобиля, несмотря на свою надежность, имеет небольшой общий ресурс — до желательных 300 км многие из них не дотягивают.

По словам автоэксперта, на Corolla Fielder ставится только коробка передач Aisin и это значит, что «приключения» с ней начнутся с 150 тыс. км и раньше. При этом у автомобиля хорошая подвеска, богатое оснащение и надежные элементы. Пятилетние Corolla Fielder продают за 1,4-1,9 млн руб.

До этого автоэксперт Бисембин просмотрел архивные журналы Car and Driver и составил рейтинг самых быстрых машин «нулевых» — периода с 2000 по 2009 год. Bugatti Veyron и Dodge Challenger вошли в список.