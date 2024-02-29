Компания Bugatti опубликовала тизер своего нового двигателя, который ляжет в основу преемника гиперкара Chiron и заменит легендарный W16. Новой силовой установкой марки станет гибрид V16, что подтверждает опубликованное Bugatti видео. Другой официальной информации о моторе пока нет.

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Права на видео принадлежат Bugatti. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Bugatti.

По слухам, новая силовая установка разработана совместно с Cosworth. Ожидается, что рабочий объём двигателя станет больше — 8,3 литра вместо восьми. Считается, что двигатель внутреннего сгорания будет способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту, а вместе с тремя электромоторами будет генерировать мощность порядка 1800 лошадиных сил.

Ожидается, что первый автомобиль с гибридным двигателем V16 Bugatti представит в июне этого года.