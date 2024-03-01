Представлена новая версия модели Сhery Tiggo 4 Pro

К 18-летию марки Сhery в России компания представила кроссовер Tiggo 4 Pro в новой спецверсии 18 years edition.

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Внешне спецверсия Tiggo 4 Pro 18 years edition практически не отличается от других представителей модели. Однако в салоне проведен значительный "апгрейд" – практически рестайлинг. Во-первых, перепрофилированы передняя панель с дефлекторами воздуховодов, и центральная консоль. Во-вторых, машина получила ключевое оборудования из арсенала старших "братьев". Это, прежде всего, виртуальный кластер объединенной виртуальной "приборки" и "тачскрина" медиацентра по 10,25 дюйма каждый.

Для топового варианта модели предложены новые презентабельные варианты оформления интерьера, в частности, черная обшивка панелей, контрастирующая со светлыми вставками. Сиденья здесь обшиты добротной экокожей.

А вот сенсорный блок управления климат-контролем, доступный в верхних комплектациях, перешел по наследству от дореформенного варианта.

Tiggo 4 Pro 18 Years Edition получил в РФ в пять комплектаций: Action MT, Action, Family, Style и Ultimate.

В топовой версии Ultimate следующее оснащение: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, бесключевой доступ, система кругового обзора, панорамный люк, шесть подушек безопасности, полный "зимний" пакет, электропривод водительского сиденья и двухзонный климат-контроль. Также обещан богатый набор электронных ассистентов и адаптивный круиз-контроль.

Агрегатная связка Tiggo 4 Pro 18 years edition для старших комплектаций Style и Ultimate – это 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. и вариатор CVT25. Такие агрегаты обеспечивают разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,7 с. при расходе топлива в смешанном режиме 7,1 л.

Младшие комплектации Action и Family оснащаются 1,5-литровым "атмосферником" на 113 л.с. В этих версиях доступен выбор между 5-ступенчатой "механикой" и вариатором CVT18. Такой SUV ускоряется до 100 км/ч за 9,7 с при расходе топлива в смешанном режиме 7,1 л/100 км. Во всех исполнениях Tiggo 4 Pro 18 years edition допустимо заправлять бензином с октановым числом 92. Привод, как и прежде, для всех Tiggo 4 Pro только передний.

Цены составляют от 1 690 000 до 2 185 000 рублей с учетом выгод. Старт продаж - с 1 марта.

Напомним, актуальная базовая версия Chery Tiggo 4 Pro предлагается с 5-ступенчатой МКПП за 2 120 000 рублей, купить Tiggo 4 Pro в топовой комплектации с вариатором можно за 2 620 000 рублей.