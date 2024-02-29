Серийный хот-хэтч Renault 5 E-Tech полностью раскрыли до премьеры

Внешность нового хот-хэтча Renault 5 E-Tech стала известна до его официальной премьеры.

В Сети появились фотографии автомобиля, на которых видно, что Renault 5 E-Tech будет выступать прямым конкурентом Mini Cooper. При этом дизайн Renault 5 E-Tech оказался невероятно смелым и максимально близким к концепту, показанному три года назад.

Внешне новинка во многом напоминает знаменитый Renault R5 Turbo. Хэтчбек будет выпускаться с задними фонарями в форме расчёски и пунктирными дневными ходовыми огнями. Renault 5 E-Tech получит оригинальное исполнение дверей и двухцветные диски R18.

Несмотря на свою футуристичность, Renault 5 E-Tech будет комплектоваться стандартными дверными ручками и стеклоочистителем на дверце багажника.

Салон хэтчбека выполнен в общей стилистике электрокаров и гибридов Renault. Автомобиль имеет необычную отделку дверей и мультируль, присущие массовым моделям бренда. В отличие от концепта, фактически Renault 5 E-Tech не получил в свое оснащение мультимедийную систему в форме буквы Г, как планировалось ранее.

В настоящее время остается не известной мощность силового агрегата, но это точно будет электромотор. Renault 5 E-Tech на одном заряде батареи сможет преодолевать расстояние до 400 километров.

Также озвучены и технические характеристики электромобиля Renault 5 E-Tech. Длина машины составит приблизительно 4000 мм. Её оборудуют задней многорычажной подвеской. А стоить Renault 5 E-Tech на мировом рынке будет, в переводе на российские рубли, от 2 500 000. Его цена сопоставима со стоимостью других популярных аналогичных электрифицированных моделей иных производителей. В ближайшем будущем возможно появление более спортивной и мощной модификации хэтчбека.