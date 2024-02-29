Tesla вносит поправки в небьющееся стекло Cybertruck

Несколько лет назад Илон Маск ударил в грязь лицом, представляя свое новое не разбиваемое стекло автомобилей. Недавно стало известно, что компания не сдается и проектирует новую версию бронированного стекла.

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Наверняка все, кто видел презентацию Tesla Cybertruck несколько лет назад, не забудут тот момент, когда Илон Маск поставил компанию в неловкое положение. После активного рекламирования технологии Armour Glass, Маск подозвал главного дизайнера компании для подтверждения его слов. Однако брошенный в стекло шар не отскочил, а разбил его.

Экспертам удалось обнаружить новый патент на технологию Tesla, описанный как «многослойный стеклопакет с повышенной прочностью». Он включает в себя внутренний, промежуточный клеевой и внешний слой, который, судя по всему, который будет боросиликатным. Такое стекло имеет высокую устойчивость к тепловому удару, а это значит, что оно не будет сильно расширяться или сжиматься при высоких и низких температурах.

В документах указано, что внешний слой стекла может иметь толщину от 2 до 5 мм, а внутренний от 0.5 до 1.1 мм. Об их составе говорится лишь поверхностно, они могут состоять из алюмосиликата, закаленного стекла и их комбинаций. Однако химический состав каждого из слоев намеренно оставлен в тайне. Так же в патенте указали, что в рамках испытаний по такой методике использовалось до 20 слоев стекла и особых физических изменений при разных температурах не было обнаружено.

Главное заключение, которое сделали эксперты, Tesla планирует отказаться от популярного на сегодняшний день натриево-кальциевого стекла. Из такого стекла обычно изготавливают банки, бутылки и даже стеклопакеты в металлопластиковые окна. Однако оно оказалось недостаточно хорошим для реализации идеи компании Tesla.