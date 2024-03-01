Li Auto показала семиместный минивэн с аэродинамичным кузовом

Китайский автопроизводитель Li Auto официально представил свой электрический минивэн Mega с тщательно проработанной аэродинамикой и системой автономного вождения, которая позволит машине самостоятельно заезжать на пандусы и обгонять другие автомобили. Об этом сообщает Autohome.

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Базовая цена автомобиля в Китае составит 559,8 тыс юаней (7 млн рублей). Максимальный запас хода электромобиля достигает 700 км. Инженерам Li Auto удалось добиться для минивэна коэффициента аэродинамического сопротивления 0,215, что достигает уровня многих легковых электромобилей.

Длина машины — 5350 мм, колесная база — 3300 мм. Салон рассчитан на семерых пассажиров. Для водительского кресла предусмотрена регулировка жесткости подушки, для пассажирских — функция массажа в 16 точках.