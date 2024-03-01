Geely объявил старт продаж флагманского Okavango

Китайская компания объявила о появлении на российском рынке нового семиместного вседорожника. В нашей стране автомобиль доступен с единственным турбомотором, моноприводом и в двух комплектациях: Luxury и Flagship.

Машина оснащается наддувным мотором объёмом 2,0 литра с отдачей 200 лошадиных сил. В связке с агрегатом работают семиступенчатая роботизированная коробка передач и привод на переднюю ось.

Семиместный салон получил компоновку 2+3+2. При этом отмечается, что на втором ряду установлен не цельны диван, а три отдельных кресла, регулируемые по длине, на третьем — два раздельных сиденья. Каждое из них может складываться и регулироваться независимо от соседних, что обеспечивает широкие возможности трансформации салона.

Оснащение базовой комплектации Luxury включает в себя 10,25-дюймовую виртуальную панель приборов, медиасистему с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, акустику с 6 динамиками, камеры кругового видеообзора, круиз-контроль, парктроники, двухзонный климат-контроль, подогрев первого и второго рядов сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

Цены на Geely Okavango в России начинаются от 3 449 990 рублей.