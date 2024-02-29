Stellantis может заменить Maserati Levante китайским электрокаром

В недавнем времени автоконцерн Stellantis официально сообщил о своих планах начать выпуск китайских среднеразмерных кроссоверов и подзаряжаемых гибридов Leapmotor на автозаводе в Италии.

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Такое решение было сделано опираясь на целесообразность использования производственных мощностей. Все дело в том, что автомобили Leapmotor собираются и продаются в Китае на протяжение нескольких лет.

В настоящем времени на действующем заводе FIAT Mirafiori уже применяется подобная практика, на автозаводе в небольшом количестве выпускаются такие автомобили как FIAT 500/500e и Maserati Levante.

Автоконцерн Stellantis на мощностях итальянского автозавода планирует ежегодно выпускать до 150 000 современных электрокаров. Предварительно, запуск производства запланирован на 2027 год, но данный вариант считается маловероятным из-за ухода Maserati Levante весной и старт может быть дан намного раньше. Все дело в том, что на фоне завершения выпуска Levante, производственные мощности будут простаивать.

Аналогичная ситуация произошла в конце прошлого года на работающей фабрике FIAT Mirafiori, где произошло сокращение производства.

Для увеличения прибыли компании, автоконцерн Stellantis принял решение выпускать подзаряжаемые гибриды Leapmotor. В планах до конца текущего десятилетия выпустить около одного миллиона легковых автомобилей.