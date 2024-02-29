Stellantis может заменить Maserati Levante китайским электрокаром
В недавнем времени автоконцерн Stellantis официально сообщил о своих планах начать выпуск китайских среднеразмерных кроссоверов и подзаряжаемых гибридов Leapmotor на автозаводе в Италии.
Такое решение было сделано опираясь на целесообразность использования производственных мощностей. Все дело в том, что автомобили Leapmotor собираются и продаются в Китае на протяжение нескольких лет.
В настоящем времени на действующем заводе FIAT Mirafiori уже применяется подобная практика, на автозаводе в небольшом количестве выпускаются такие автомобили как FIAT 500/500e и Maserati Levante.
Автоконцерн Stellantis на мощностях итальянского автозавода планирует ежегодно выпускать до 150 000 современных электрокаров. Предварительно, запуск производства запланирован на 2027 год, но данный вариант считается маловероятным из-за ухода Maserati Levante весной и старт может быть дан намного раньше. Все дело в том, что на фоне завершения выпуска Levante, производственные мощности будут простаивать.
Аналогичная ситуация произошла в конце прошлого года на работающей фабрике FIAT Mirafiori, где произошло сокращение производства.
Для увеличения прибыли компании, автоконцерн Stellantis принял решение выпускать подзаряжаемые гибриды Leapmotor. В планах до конца текущего десятилетия выпустить около одного миллиона легковых автомобилей.
Переквалификация производства стала вынужденной мерой, так как китайские автомобили стоят в несколько раз дешевле, чем произведенные в странах Запада, при этом они ни в чем не уступают по своим техническим параметрам и оснащению, даже порой выигрывают, так как китайские передовые технологии развиваются очень быстрыми темпами и готовы конкурировать даже с Maserati.