У Jeep Avenger появится полноприводная версия для российского рынка

Jeep Avenger получил очередной пакет доработок, в результате чего он обзавелся двумя новыми версиями, полноприводной и гибридной.

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Официально в продажу Jeep Avenger в новых комплектациях должен поступить до конца текущего года на все мировые рынки, включая российский.

Новинка получит к названию модели приставку 4xe, указывающую на полный привод и наличие электромотора. Правда кроссовер будет не полностью электрическим, а гибридным. Недавно был опубликован эскиз дизайна автомобиля, на нём он представлен с большими колёсами для бездорожья и неоновыми декоративными элементами на капоте и некоторых иных деталях кузова. Стоит отметить, что подобный концепт-кар компания показала ещё в 2022 году.

Гибридная версия компактного кроссовера Jeep Avenger будет оснащаться тремя моторами, это один бензиновый силовой агрегат мощностью 136 л.с. и два электромотора мощностью по 28 л.с. каждый. Суммарная мощность которых составит 192 л.с. Привод полный, трансмиссия роботизированная.

Пока остается неизвестным, сколько Jeep Avenger сможет проехать на электрической тяге. Также не сообщаются и иные технические характеристики машины, но не исключено, что её салон станет меньше, так как потребуется место для установки двух силовых агрегатов. Ожидается, что стоимость Jeep Avenger будет стартовать с отметки в 4 миллиона рублей.

На сегодняшний день актуальная версия кроссовера Jeep Avenger, доступного на российском рынке, выпускается только с передним приводом, но при этом доступны версии с бензиновым, гибридным или электрическим двигателями.