Седан Hongqi H5 официально представлен в России

Премиальный седан Hongqi H5 в скором времени должен поступить в продажу на российский рынок. Автомобиль будет доступен большинству граждан.

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Данный бренд создан в Китае компанией FAW несколько десятилетий назад. Изначально под ним выпускались только люксовые модели. Седан Hongqi H5 стал первым в линейке, который рассчитан на массового потребителя.

Основой для Hongqi H5 стал седан Mazda 6. Впервые новый седан Hongqi H5 дебютировал в 2017 году в Гуанчжоу. С 2018 года начались его активные продажи, сначала в Китае, а потом и на других рынках.

Изначально Hongqi H5 комплектовали только турбированным двигателем объёмом 1,8 литра с мощностью 181 лошадиных сил. С 2020 года на авто также стали устанавливать турбированные моторы объёмом 1,5 литра с мощностью 169 л. с. а также 1,8-литровый двигатель мощностью 197 лошадиных сил. Появилась и гибридная версия модели. Hongqi H5 первого поколения был доступен только с роботизированной или автоматической трансмиссией.

Второе поколение седана Hongqi H5 вышло в свет в 2022 году. Оно обрело более современное и богатое техническое оснащение. Изменилась несколько и внешность модели. Она стала более спортивной и агрессивной, но в то же время роскошной. В базовой версии седан Hongqi H5 по-прежнему оснащается 169-сильным силовым агрегатом. Но есть и премиальная комплектация с 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью 228 лошадиных сил. Также Hongqi H5 представлен и в гибридном исполнении.