Топ-7 SUV, которые появятся в 2024 году

С начала 2024 года было выпущено большое количество кроссоверов, имеющих четкую прямоугольную форму, что подчеркивает их брутальность. Все модели должны появиться в течение текущего года на российском рынке.

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Компактный электрический кроссовер Chery iCar 03 должен увидеть свет 28 февраля 2024 года. Автомобиль имеет длину 4406 мм и клиренс 200 мм. Он будет доступен с задним приводом и силовым агрегатом мощностью 184 лошадиных силы, либо с полным приводом и мощностью 279 л.с. Без подзарядки, в зависимости от емкости батареи, авто сможет проехать от 401 до 501 километров.

BYD Yangwang U8 Off-Road Master Edition, этот небольшой кроссовер должен появиться в продаже уже в марте после обновлений. Данная модель уже выпускается и даже продаётся на российском рынке. В настоящее время кроссовер получил в свое оснащение внедорожную модификацию. BYD Yangwang U8 Off-Road Master Edition получит полный привод и гибридный мотор мощностью 1197 л.с.

В марте должны начаться продажи Jetour Shanhai T2, это гибридная версия Traveler, которую уже сейчас можно купить в России. Мощность авто составит 380 л.с.

Во втором квартале появится еще один гибридный кроссовер Changan Deepal G318, длиной практически 5 метров. В заднеприводной версии мощность авто составит 252 л.с., а с полным приводом - 430 л.с.

В первой половине 2024 года увидит свет и новое поколение рамного внедорожника Haval H9. Теперь он будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с. или дизельным 2,0-литровым мотором, мощностью 184 л.с. Ожидается и гибридная версия модели, характеристики которой пока не обнародованы.

Во второй половине года обещают выпустить крупный внедорожник BYD FangChengBao Leopard 8, длиной более 5 метров. Его оснастят гибридной силовой установкой мощностью 680 л.с.