Около шести тысяч сотрудников подали коллективный иск в суд на Tesla

Около шести тысяч чернокожих рабочих калифорнийского завода Tesla подали коллективный иск против производителя электромобилей за неспособность защитить их от расизма. Судья Калифорнии в среду принял решение удовлетворить иск, постановив, что компания не приняла мер против "безудержной дискриминации и притеснений" на своем заводе во Фримонте в Калифорнии, сообщает Reuters.

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Судья дал руководству Tesla, которую возглавляет Илон Маск, время до конца четверга, чтобы обжаловать это решение. Слушания, на которых стороны представят свои позиции, назначены на пятницу. Первоначальный иск был подан в 2017 году работником Tesla Маркусом Воном. Он утверждает, что производственный цех фабрики является "рассадником расистского поведения".

Согласно жалобе, коллеги и руководители регулярно использовали оскорбления на расовой почве. Однако жалобы сотрудников в отдел кадров остались практически без ответа. Его поддержали тысячи афроамериканских работников предприятия. Tesla и адвокаты истцов не ответили на запросы о комментариях агентства в четверг.

Бывший сотрудник завода, афроамериканец Оуэн Диас уже получил компенсацию от Tesla в 2022 году. Судья постановил, что Диас подвергался расистским выпадам и нападениям в компании, против чего были приняты лишь неадекватные меры. Однако требуемая компенсация в рекордные 130 миллионов долларов была значительно снижена.