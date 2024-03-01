Rolls-Royce выпустил особую версию автомобилей в честь года Дракона

Компания Rolls-Royce представила эксклюзивную коллекцию из четырех автомобилей, изготовленных на заказ в честь Лунного Нового года, который начнется 10 февраля 2024 года. Уникальный заказ, включающий три модели Phantom Extended и один Cullinan, которые являются не только средством передвижения, но и предметом искусства.

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Эти автомобили будут доступны по всему миру, а один из них - специально в Rolls-Royce Motor Cars Orange County, воплощая китайскую культуру. Тема "Год Дракона", выбранная для Rolls-Royce, отдает дань уважения символу, наполненному глубоким смыслом: власть, успех и процветание.

При создании этих специальных выпусков RR Bespoke Collective привнесла в эмблему дракона современную, минималистичную эстетику – дизайн, который еще никогда не встречался на Rolls-Royce, но при этом сохранила уважение к традиционным изображениям. Внутри автомобилей мотив дракона тонко прослеживается в интерьере с помощью изысканной вышивки Phoenix Red на подголовниках каждого сиденья. Эта поразительная деталь выделяется на фоне черной или белой коже сидений. На каждую вышивку уходит 5 449 стежков и более 20 часов работы мастера.

Сидения заднего ряда в моделях Phantom комплектуются столиками, которые украшены минималистичным изображением китайского зодиакального календаря с символом дракона, выделенным золотом. В Cullinan дракон приобретает форму ручной работы из нержавеющей стали, инкрустированной в шпон Piano Black. Пожалуй, самая потрясающая особенность - потолок Bespoke Starlight.

Над пассажирами расположены 677 волоконно-оптических звезд, образующих очертания дракона, а еще 667 огней размещаются вокруг. Внешний вид моделей, изготовленных на заказ, не менее впечатляющий. Для каждого автомобиля были созданы уникальные цветовые схемы, включая черную с хрустальной отделкой, отправляющуюся в округ Оранж. Cullinan может похвастаться двухцветной окраской кузова Cherry Red и Selby Grey с отделкой Crystal, а модели Phantom Extended - Silver и Cherry Red или единственным цветовым решением. Тонкой, но яркой деталью является красный кузов Phoenix Red с узором в виде дракона, символизирующим Восток и обещание нового рассвета.