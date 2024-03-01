Представлен один из последних BMW 3.0 CSL

Модель 3.0 CSL стала главным событием празднования 50-летнего юбилея BMW M в 2022 году. Было выпущено всего 50 экземпляров по цене 750 000 евро, что сделало его самым дорогим новым BMW в истории. Один из автомобилей был продан за 1 миллион евро, а еще один выставлен на продажу за 1,25 миллиона евро.

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В прикрепленом видео, демонстрируется леворульный экземпляр - последний этой серии - 50/50. Автомобиль оснащен регистрационным номером Монако. BMW продавала эти автомобили с цветом кузова Alpine White uni и ливреей M, напоминающем Бэтмобиль. Как и M4 CSL, на базе которой он был создан, 3.0 CSL с завода выпускался исключительно как двухместное купе с задним приводом.

Автомобиль комплектуется тем же двигателем "S58", но BMW M доработал рядную шестерку с двойным турбонаддувом, чтобы получить дополнительные 10 лошадиных сил. При мощности в 560 л.с., машина обладает самым мощным шестицилиндровым двигателем, устанавливаемым на уличные автомобили BMW/M. Более существенное различие между двумя CSL заключается в установке шестиступенчатой механической коробки передач вместо восьмиступенчатого автомата.

Добавление педали сцепления и переключения передач означало, что BMW пришлось снизить крутящий момент на 100 Нм до 550 Нм, чтобы убедиться, что 6MT останется надежной в течение долгого времени. Этот последний 3.0 CSL прошел 831 километр с момента доставки несколько месяцев назад. Несмотря на то, что это современное воплощение культового автомобиля, 3.0 CSL не является специальным изданием для пуристов, поскольку в нем по-прежнему есть iDrive, беспроводная зарядная панель, кондиционер и все удобства автомобиля, построенного в 2023 году.