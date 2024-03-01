Rolls-Royce показал Arcadia Droptail за 2,3 миллиарда рублей

Люксовый британский производитель представил ещё одну версию в уникальной линейке Droptail. Создатели потратили более 8 тыс. часов на разработку покрытия и обработку 233 древесных элементов для отделки салона.

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Компания Rolls-Royce показала результат своего проекта по созданию эксклюзивных автомобилей, на этот раз им стал родстер Arcadia Droptail. Этот двухдверный автомобиль создан силами специалистов подразделения Rolls-Royce Coachbuild. Напомним, открыл эту уникальную линейку La Rose Noire Droptail, дебютировавший в ходе Monterey Car Week, а следом производитель показал Amethyst Droptail.

Rolls-Royce Arcadia Droptail получил своё название в честь мифического царства Аркадия: согласно древнегреческой мифологии, это место является «раем на земле». Известно, что покупатель на этот уникальный автомобиль уже найден: родстер был создан с учётом пожеланий клиента. Стоимость Arcadia Droptail составляет весьма нескромные 20 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,3 миллиарда рублей по текущему курсу.

Колеса.ру

В компании рассказали о том, что Rolls-Royce Arcadia Droptail был вдохновлен архитектурой Индонезии, Сингапура и Вьетнама, хот-родами и интерьерами классических представительских автомобилей. Одной из главных фишек этого родстера является уникальный двухцветный окрас кузова: в качестве основного используется сплошной белой колер с добавлением частиц алюминия и стекла, а нижняя часть выполнена из углеродного волокна, окрашенного в серебристый цвет.

Не менее особенным является и салон Arcadia Droptail: в отделке интерьера разработчики использовали множество панелей из дерева, в частности, для этого был выбран палисандр. Это стало определённым вызовом для создателей, так как эта ценная древесина плохо поддаётся механической обработке, кроме того, она склонна к растрескиванию. Для защиты дерева в тропическом климате был разработан специальный лак, который не придётся «подновлять» в ходе эксплуатации. В Rolls-Royce подсчитали, что на разработку покрытия и обработку 233 древесных элементов было потрачено свыше 8 тыс. часов.

Ещё один важный элемент в салоне – это установленные на приборной панели часы, их дизайн является собственной разработкой Rolls-Royce. В компании заявили, что эти часы являются самой сложной подобной деталью из всех, когда-либо разработанных британским производителем. Этот элемент потребовал два года, потраченных на исследования, и пять месяцев – на сборку.

Колеса.ру

А вот «начинка» у эксклюзивного двухместного родстера отличий не имеет: под капотом этого автомобиля находится знакомый поклонникам бренда битурбомотор V12 объёмом 6,75 литра мощностью 600 л.с., его максимальный крутящий момент равен 840 Нм. С места до «сотни» такой родстер разгоняется примерно за пять секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.