Стало известно, когда объявят цены и стартуют продажи автомобилей Solaris

В компании AGR Automotive Group, которая не так давно запустила новый бренд Solaris, рассказали "Российской газете" о том, когда объявят цены на модели.

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"В ближайшие неделю-две автомобили поступят в дилерские центры. Тогда и объявим цены", - отметили в пресс-службе "АГР".

Напомним, производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО "Автомобильный завод "АГР", которое является предприятием полного производственного цикла. Завод включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. На данный момент общее число сотрудников предприятия составляет порядка 800 человек.

Россияне смогут приобрести седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX.

Ранее обозреватель автопортала "Дром" Сергей Арбузов рассказал "РГ", что появление моделей Solaris сильно ударит по АвтоВАЗу. По его словам, если "АГР" сможет наладить бесперебойное производство автомобилей Solaris, продажи Lada неизбежно упадут.