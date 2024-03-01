Электрокары от Ford теперь можно заряжать на станциях компании Tesla

Ford объявила о значительном шаге в поддержку владельцев своих электромобилей, предоставив им возможность использования сети суперзарядок Tesla в Северной Америке. Став первой компанией за пределами Tesla, получившей такой доступ, Ford предлагает владельцам F-150 Lightning и Mustang Mach-E использовать бесплатный адаптер для зарядки на свыше 15,000 Tesla Superchargers. Это стало возможным благодаря запуску программы, которая позволяет владельцам этих моделей электромобилей подключаться к широкой сети быстрых зарядных устройств, значительно расширяя их зарядные возможности, пишет Центральная Служба Новостей.

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Данное предложение удваивает количество доступных быстрых зарядных станций для владельцев Ford, включая существующие устройства в сети BlueOval Charge Network, теперь насчитывающей более 28,000 станций в Северной Америке. Также доступны дополнительные 98,000 медленных зарядных устройств, обеспечивая еще большую гибкость в путешествиях.

Ford планирует оснащать свои будущие электромобили разъемами NACS, устраняя необходимость в адаптере для новых моделей. Тем не менее, владельцы текущих моделей Mach-E и Lightning могут получить адаптер бесплатно до определенного срока, после которого он будет доступен за плату.