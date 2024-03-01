Hyundai модернизировал "космический минивэн" Staria
Компания Hyundai провела модернизацию минивэна Staria, который после трёх лет дебюта не получил изменений во внешности, но обзавёлся новым силовым агрегатом, который может увеличить его популярность в некоторых странах с "зелёной повесткой".
Hyundai Staria оснащён бензиновой турбочетвёркой с автоматической коробкой передач со встроенным тяговым электродвигателем. В совокупности агрегаты выдают 245 л.с. и 367 Нм. Возможности подзарядиться от розетки нет, привод - только передний. Заявленный средний расход топлива в "тепличных" условиях - около 7,7 литра на 100 км пути.
Такой вариант силовой установки положен для всех версий Hyundai Staria.
Обновлённый Hyundai Staria по-прежнему будет представлен со 177-сильным турбодизелем 2.2 литра и V6 объёмом 3.5 литра, работающим на бензине и газовом варианте. Для таких версий предусмотрена в том числе и полноприводная компоновка.
В салоне доработку произвели по мелочам: внедрили современный стандарт разъёмов USB Type-C и светодиодную подсветку, добавили предупреждающий при закрытии сдвижных дверей зуммер и уменьшили скорость их закрывания и т.д.
Цены на новинку в Южной Корее стартуют от 34,3 млн вон (2,34 млн рублей).