Jaguar C-X75 из «Спектра» превратили в дорожный суперкар

Доработать один из автомобилей, построенных для съемок фильма «Спектр», вызвалась фирма бывшего дизайнера «Ягуара» Иэна Кэллума. Двухдверка сохранила силовой агрегат из компрессорного V8 от F-Type и коробки передач Ricardo, но получила новую выхлопную систему, остекление и нормальные боковые зеркала вместо бутафорских. К тому же в мастерской Callum машине перенастроили подвеску и откалибровали двигатель.

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Суперкар Jaguar C-X75, показанный в 2010 году на Парижском автосалоне, наконец приспособили для дорог общего пользования. Помогла в этом фирма Callum, которую основал экс-дизайнер «Ягуара» Иэн Кэллум. Именно он отвечал за экстерьер оригинального концепта, однако сейчас речь идет об одном из четырех автомобилей, построенных Williams Advanced Engineering для съемок фильма «Спектр». Конверсию купе провели по заказу нынешнего владельца, который, возможно, купил машину специально под этот проект.

Callum

В основе стант-кара — пространственный каркас из стальных труб с элементами от машин WRC. В качестве силового агрегата используется компрессорный V8 5.0, совмещённый с шестиступенчатой коробкой Ricardo, установленной по схеме transaxle. Это одно из главных отличий от ходовых прототипов C-X75, оснащенных 500-сильным турбомотором 1.6, и шоу-кара, получившего сложную гибридную систему с четырьмя электромоторами и двумя газовыми микротурбинами, питавшими тяговую батарею.

Callum

Чтобы получить сертификат Individual Vehicle Approval, разрешающий эксплуатацию автомобиля на обычных дорогах, инженерам Callum пришлось внести несколько сотен изменений в конструкцию суперкара. К примеру, заменить стекла, переключатели в салоне, поставить выпускную магистраль с каталитическим нейтрализатором и перекалибровать двигатель. Заодно были уменьшены зазоры между внешними панелями кузова, а также сняты их фиксаторы, необходимые для съемок. Наконец, бутафорские боковые зеркала заменили настоящими, плюс отрегулировали подвеску.

Callum