В России замечен в продаже китайский аналог Nissan Terra

По данным портала Autonews.ru со ссылкой на дилеров, автомобиль, созданный на базе платформы Nissan, внешне почти полностью совпадает с моделью Terra японского производства 2018 года. Он производится на заводе Zhengzhou Nissan в Китае и уже с 2022 года присутствует на китайском рынке под названием Dongfeng Paladin.