В России замечен в продаже китайский аналог Nissan Terra

В России начались продажи китайского аналога Nissan Terra
По данным портала Autonews.ru со ссылкой на дилеров, автомобиль, созданный на базе платформы Nissan, внешне почти полностью совпадает с моделью Terra японского производства 2018 года. Он производится на заводе Zhengzhou Nissan в Китае и уже с 2022 года присутствует на китайском рынке под названием Dongfeng Paladin.
Новинка, длиной 4,8 метра, имеет дорожный просвет в 215 миллиметров, массивные колесные арки, панорамный люк и светодиодную оптику. В России «Паладин» рассматривается как альтернатива модели Mitsubishi Pajero Sport аналогичных размеров. Салон внедорожника оснащен мультимедийной системой в стиле Tesla и джойстиком вместо традиционного рычага коробки передач.
На российском рынке новая китайская модель доступна с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил. Всего представлено четыре комплектации автомобиля по цене от 3,79 до 4,49 миллиона рублей.