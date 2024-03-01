Geely запустила продажи нового Okavango в РФ: 7 мест и передний привод

В России стартовали продажи новой модели Geely - 7-местного кроссовера Okavango. Автомобиль, сообщили в пресс-службе марки, доступен во всех дилерских центрах.

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Одно из главных преимуществ "Окаванго" - семиместный салон и широкие возможности трансформации благодаря отдельным сиденьям второго ряда. В компании уверены, что модель понравится как "семейным", так и бизнесменам, которым требуется транспортировка габаритных грузов.

Объём багажника с третьим рядом сидений составляет 227 литров, если их сложить, то он вырастает до 628 литров, максимальный объём полезного пространства составляет 2360 литров.

Габариты Geely Okavango: 4860 х 1910 х 1770 мм, размер колёсной базы - 2825 мм.

В России новинка предложена с двухлитровым турбомотором мощностью 200 л.с. (325 Нм) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод - передний.

Выбирать можно из двух комплектаций, о составах которых "РГ" подробно рассказывала ранее.