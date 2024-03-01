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NYT: Apple планировала купить Tesla, но потратила 10 млрд долларов впустую

В конце 2022 года Илон Маск признался, что обсуждал с главой Apple Тимом Куком возможность поглощения его компанией IT-гигантом. Но стороны не договорились.

Apple планировала купить Tesla, но потратила 10 млрд долларов впустую
© Российская Газета

The New York Times опубликовала новые подробности о несостоявшейся сделке.

Apple, по данным издания, рассматривала вариант приобретения Tesla на заре проекта по созданию собственного автомобиля, о закрытии которого стало известно накануне.

План был прост: купить Tesla и интегрировать в электрокары свои наработки. А дальше отказаться от руля и педалей, которые должен был заменить интерфейс с голосовым помощником Siri.

Интересна причина отказа Apple от идеи приобретения Tesla: в компании посчитали, что создать автомобиль с нуля будет дешевле. Жаль, что не разглашается предполагаемая сумма несостоявшейся сделки, потому что примерные расходы Apple на собственный проект составили 10 млрд долларов.

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