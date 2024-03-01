Infiniti выпустила тизер нового QX80 и показала элементы дизайна автомобиля
Компания Infiniti выпустила тизер с демонстрацией некоторых элементов внешнего вида нового кроссовера QX80. Видео опубликовали на YouTube-канале компании.
Общий дизайн автомобиля пока оценить трудно, однако на видео мельком показаны передняя оптика, состоящая из прямоугольных элементов, скрытые дверные ручки и колесные диски.
Кузов покрыт фирменным камуфляжем, который создала японская художница Каору Танака специально для анонса авто. В своей работе она вдохновлялась современными технологиями и цепочкой человеческого ДНК.
Отметим, что информации о двигателе нового QX80 пока нет. Актуальная версия внедорожника продается с бензиновым V8 объемом 5,6 л и мощностью 405 л.с. Компания пообещала «мириады инноваций» в обновленном авто, в том числе аудиосистему с 24 динамиками.
Официальная премьера нового QX80 состоится 20 марта. Стоимость кроссовера прошлого поколения в США начинается от 74 тысяч долларов (около 6,8 млн рублей) — ожидается, что цена новинки будет не ниже.