Infiniti выпустила тизер нового QX80 и показала элементы дизайна автомобиля

Компания Infiniti выпустила тизер с демонстрацией некоторых элементов внешнего вида нового кроссовера QX80. Видео опубликовали на YouTube-канале компании.

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Общий дизайн автомобиля пока оценить трудно, однако на видео мельком показаны передняя оптика, состоящая из прямоугольных элементов, скрытые дверные ручки и колесные диски.

Кадр из видео

Кузов покрыт фирменным камуфляжем, который создала японская художница Каору Танака специально для анонса авто. В своей работе она вдохновлялась современными технологиями и цепочкой человеческого ДНК.

Кадр из видео

Отметим, что информации о двигателе нового QX80 пока нет. Актуальная версия внедорожника продается с бензиновым V8 объемом 5,6 л и мощностью 405 л.с. Компания пообещала «мириады инноваций» в обновленном авто, в том числе аудиосистему с 24 динамиками.