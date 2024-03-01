$90.84-1.0398.54-0.91
Войти в почту

Infiniti выпустила тизер нового QX80 и показала элементы дизайна автомобиля

Компания Infiniti выпустила тизер с демонстрацией некоторых элементов внешнего вида нового кроссовера QX80. Видео опубликовали на YouTube-канале компании.

Infiniti выпустила тизер нового QX80 и показала элементы дизайна автомобиля
© Unsplash

Общий дизайн автомобиля пока оценить трудно, однако на видео мельком показаны передняя оптика, состоящая из прямоугольных элементов, скрытые дверные ручки и колесные диски.

Кадр из видео

Кузов покрыт фирменным камуфляжем, который создала японская художница Каору Танака специально для анонса авто. В своей работе она вдохновлялась современными технологиями и цепочкой человеческого ДНК.

Кадр из видео

Отметим, что информации о двигателе нового QX80 пока нет. Актуальная версия внедорожника продается с бензиновым V8 объемом 5,6 л и мощностью 405 л.с. Компания пообещала «мириады инноваций» в обновленном авто, в том числе аудиосистему с 24 динамиками.

Официальная премьера нового QX80 состоится 20 марта. Стоимость кроссовера прошлого поколения в США начинается от 74 тысяч долларов (около 6,8 млн рублей) — ожидается, что цена новинки будет не ниже.

Автоновости
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости