Названы цены на новый кроссовер Jetour X90 Pro

В феврале текущего года на китайском автомобильном рынке начали продавать обновленный кроссовер Jetour X90 Pro.

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Покупатели могут выбрать из пяти комплектаций. Стоимость Jetour X90 Pro в переводе на российские рубли составляет от 1 660 000 до 2 200 000 рублей. В отличие от предыдущего поколения, кроссовер получил переработанную внешность.

Автомобилю Jetour X90 Pro присущи достаточно крупные габариты: 4858 x 1925 x 1780 мм. Он доступен только с передним приводом и роботизированной трансмиссией. На выбор покупателей представлено два турбированных двигателя – объёмом 1,6 литра и мощностью 197 лошадиных сил или 2-литровый силовой агрегат мощностью 254 лошадиные силы. Jetour X90 Pro комплектуется передней подвеской Макферсон, задняя многорычажная.

Новый Jetour X90 Pro можно купить с пяти- или семиместным салоном. Он имеет полностью виртуальную панель приборов, панорамную крышу с люком, светодиодную оптику, бесключевой доступ, камеру кругового обзора и ряд других опций уже в минимальной комплектации.

Более дорогие версии получат литые колёсные диски R20, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга состояния водителя, электрический привод багажника, климат-контроль, систему ароматизации и ионизации воздуха, современную аудиосистему и множество иных опций комфорта и безопасности.

В настоящее время на российском рынке предлагается актуальная версия кроссовера Jetour X90 Pro, стоимость которого начинается от 3 399 900 рублей. Автолюбители могут выбрать из пяти комплектаций. Есть версии с пяти- или семиместным салоном. Автомобиль оснащается турбированным мотором, мощностью 190 или 245 лошадиных сил.