Chery объявила стоимость юбилейного Tiggo 4 Pro и показала обновленную эмблему

К 18-летию присутствия на российском рынке Сhery подготовила особую версию своего самого доступного кроссовера — Tiggo 4 Pro. У Tiggo 4 Pro 18 Years Edition новый салон, так что фактически это можно назвать рестайлингом. Согласно сайту Chery, новинка пока доступна в трех комплектациях, а цены начинаются от 2,4 миллиона рублей. Спецверсией популярной модели Сhery не ограничилась и заодно рассекретила обновленную эмблему.

Главная обновка юбилейного Tiggo 4 Pro — единый кластер на передней панели, который объединяет 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера. Появился и новый вариант отделки салона в черном цвете с белыми вставками.

В прайс-листе на официальном сайте Chery у такого кроссовера три комплектации: Family, Style и Ultimate. «Младшиму» исполнению Family положен атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 113 лошадиных сил в связке с «механикой» либо вариатором CVT18. У «старших» Style и Ultimate под капотом турбомотор того же объема, который развивает 147 сил и работает в тандеме с вариатором CVT25. Привод у Tiggo 4 Pro только передний.

Комплектация Цена в рублях Цена с учетом скидок Family 2 420 000 1 965 000 Style 2 480 000 2 025 000 Ultimate 2 540 000 2 185 000

Если сравнивать цены спецверсии с обычным Сhery Tiggo 4 Pro, то он доступен в шести комплектациях и стоит от 2 120 000 до 2 620 000 рублей без учета скидок. А с ними — от 1 690 000 до 2 070 000 рублей.

Еще раньше Chery рассекретила список оснащения самого дорогого Tiggo 4 Pro 18 Years Edition в комплектации Ultimate. У него есть 18-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, наружные зеркала с электроприводом складывания, обогревом и повторителями поворотов, люк с электроприводом на крыше, задние парктроники, камеры кругового обзора, атмосферная подсветка салона и двухзонный климат-контроль.