В России выросла стоимость премиальных летних шин

В России зафиксировано повышение средней стоимости премиальных летних шин год к году – на 34,2%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования рынка, которое было проведено специалистами Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

Отмечается, что средняя стоимость такой покрышки составляла 20,2 тыс. рублей, а сейчас – 27,1 тыс. рублей. При этом средняя цена бюджетных моделей летних шин за год практически не скорректировалась (упала лишь на 100 рублей).

По словам генерального директора агентства НАПИ Татьяны Арабаджи, многие премиальные модели покрышек сейчас импортируют в РФ. Повышение цен на них в значительной степени вызван возросшими расходами на логистику, указала собеседница.

Ситуацию также прокомментировал эксперт, испытатель шин издания «Авторевю» Олег Растегаев. Он отметил, что в настоящее время премиальные шины поставляют только под заказ. Это отражается на их итоговой стоимости, добавил собеседник.