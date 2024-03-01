Опубликованы цифры продаж автомобилей Москвич в январе

За первый месяц 2024 года на продукцию автомобильного завода «Москвич» нашелся 1221 покупатель – об этом говорят опубликованные данные о регистрации транспортных средств в ГИБДД.

Основу продаж бренда представляет кроссовер Москвич 3 – в январе его купили 896 раз. Его электрический вариант Москвич 3е разошелся тиражом 274 экземпляра. А новый лифтбек Москвич 6 попал в январскую регистрацию 51 раз.

Источник сообщает, что основные рынки сбыта Москвичей – Центральный и Приволжский округа, где дилеры смогли продать 749 и 181 автомобиль марки соответственно.