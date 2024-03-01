Подделки наводнили рынок автозапчастей

В прошлом году четверть автосервисов столкнулась с контрафактными запчастями, пишет РИА Новости. Это беспокойство клиентов станций и центров техобслуживания добавилось к переживаниям из-за увеличения сроков ремонта и "ненужных работ", которые, по сути, были навязаны.

© Российская Газета

По данным приведённого исследования, 23% опрошенных столкнулись с контрафактом: около 30% респондентов пожаловались на масла и горюче-смазочные материалы, 23% - на свечи зажигания, 15% пожаловались на фильтры, а 14% столкнулись с некачественными деталями подвески и рулевого управления.

По мнению экспертов, это произошло из-за параллельного импорта, точнее, из-за отсутствия механизма контроля и проверки определённых товарных групп, к которым относятся те же лубриканты. Один из опрошенных специалистов сообщил, что подделывают чаще всего: детали сторонних производителей для популярных марок автомобилей - так называемые OEM-запчасти Toyota, VAG, Hyundai, Kia, расходники известных компаний Mann Filter, KYB, Gates, Denso, все брендовые масла и техжидкости, в частности, Mobil, Castrol, Shell.

Чем это всё грозит, рассказал технический директор Fit Service Алексей Рузанов:

"Скажем, залил водитель антифриз, купленный неизвестно где по выгодной цене, а жидкость в радиаторе кристаллизовалась - и перегрев мотора. Промыть крайне сложно. Экономия может привести к капитальному ремонту двигателя. Поддельную деталь подвески, например, шаровую опору или рулевую тягу, вырвет на первой же кочке".