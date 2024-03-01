Chery увеличила скидки на популярные в России кроссоверы

Как выяснила редакция Quto, с начала весны российское представительство китайского бренда сделало покупку прошлогодних машин максимально выгодной. Так, на некоторые модели введена скидка на сумму 300 000 рублей. Сэкономить такую сумму можно при покупке вседорожника Chery Tiggo 8 Pro, начальная стоимость которого теперь составляет 3 130 000 рублей.

Те же 300 000 ₽ можно сберечь, выбрав дорестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max: он отныне предлагается за 3 551 000 ₽. На обновлённый вариант скидка будет скромнее — 260 000 ₽: итоговая стоимость флагмана составляет 3 900 000 ₽.

На полноприводную версию Chery Tiggo 7 Pro ввели 200-тысячную скидку, а ещё запустили новую базовую комплектацию под названием Comfort. Так что приобрести такой вседорожник теперь реально за 2 950 000 ₽.

Наконец, с 1 марта переднеприводный Chery Tiggo 7 Pro Max стал доступнее для российских клиентов на 150 000 ₽ (от 2 670 000 ₽), а модель Chery Tiggo 8 разом подешевела на 100 000 ₽ (от 2 630 000 ₽).