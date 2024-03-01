В Калининградской области нарушителей ПДД начали ловить с помощью квадрокоптеров

На дорогах Калининградской области нарушителей ПДД начали ловить при помощи квадрокоптеров. Первых автомобилистов, пересекающих сплошную с выездом на встречку, засекли на федеральной трассе под Черняховском, сообщили «Клопс» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

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В первом рейде выявили 4 водителя. Автомобилистов привлекли к административной ответственности: штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода. Решение примет суд.

В ГИБДД сообщили также, что подобные рейды станут регулярными и проводиться будут на разных трассах региона. Главная цель — снижение аварийности на дорогах, профилактика агрессивного вождения.