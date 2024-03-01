Активисты мешают планам по расширению завода Tesla около Берлина

Не так давно жители населенного пункта, расположенного возле единственного для Европы завода Tesla в Германии, в ходе добровольного опроса выразили массовое несогласие с планами компании по ее расширению. Это вызвало активизацию экологических защитников, которые начали устраиваться на деревьях в окружающем завод лесу, целью которых стало препятствование планам Tesla по увеличению производственных мощностей на дополнительных 420 акрах земли, пишет ТАРАНТАС НЬЮС.

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Эти активисты, вооруженные решимостью остановить потенциальную вырубку, создали на деревьях временные убежища. Лидеры этой протестной группы утверждают, что их мотивация - прямой ответ на волю жителей, высказавшихся против расширения завода, при этом подчеркивая, что затронутая территория служит критически важной зоной для защиты водных ресурсов.

Давно ставший объектом внимания экологов, завод Tesla в Германии обвиняется в создании угрозы для местного водоснабжения, особенно на фоне переживаемых регионом летних засух, усиливающих беспокойство по поводу потребления ресурсов со стороны завода. С 2022 года завод, раскинувшийся на 740 акрах недалеко от Берлина и специализирующийся на выпуске Model Y, сталкивается с новыми вызовами.