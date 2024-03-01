Активисты мешают планам по расширению завода Tesla около Берлина
Не так давно жители населенного пункта, расположенного возле единственного для Европы завода Tesla в Германии, в ходе добровольного опроса выразили массовое несогласие с планами компании по ее расширению. Это вызвало активизацию экологических защитников, которые начали устраиваться на деревьях в окружающем завод лесу, целью которых стало препятствование планам Tesla по увеличению производственных мощностей на дополнительных 420 акрах земли, пишет ТАРАНТАС НЬЮС.
Эти активисты, вооруженные решимостью остановить потенциальную вырубку, создали на деревьях временные убежища. Лидеры этой протестной группы утверждают, что их мотивация - прямой ответ на волю жителей, высказавшихся против расширения завода, при этом подчеркивая, что затронутая территория служит критически важной зоной для защиты водных ресурсов.
Давно ставший объектом внимания экологов, завод Tesla в Германии обвиняется в создании угрозы для местного водоснабжения, особенно на фоне переживаемых регионом летних засух, усиливающих беспокойство по поводу потребления ресурсов со стороны завода. С 2022 года завод, раскинувшийся на 740 акрах недалеко от Берлина и специализирующийся на выпуске Model Y, сталкивается с новыми вызовами.
Планы Tesla на вырубку леса для строительства дополнительных объектов встретили решительный отпор со стороны более 60% голосовавших жителей близлежащего населенного пункта, выступивших против разрешения на расширение. Несмотря на отсутствие юридической силы голосования, муниципальный совет населенного пункта в итоге будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе планов расширения завода.