Первое изображения кроссовера совместной разработки Volkswagen и Xpeng

О партнерстве Volkswagen и Xpeng стало известно в конце 2023 года: компании заключили сделку, в результате которой немецкая сторона получила 4,99 процента акций китайского стартапа и возможность использовать его технологии. В частности, Volkswagen позаимствует у Xpeng платформу, на которой построит две электрические модели. Одну из них и показали на тизере.

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Судя по изображению, это кроссовер среднего размера, со спойлером на пятой двери, длинным капотом и зауженной передней и задней светодиодной оптикой. При этом Volkswagen не рассказал о нем ровным счетом ничего — не приводятся ни характеристики, ни даже название. Пока известно только то, что ему достанется полностью электрическая силовая установка, а в продажу он поступит в начале 2026 года.

Ряд зарубежных изданий обратили внимание на то, что силуэтом загадочный кроссовер Volkswagen напоминает модель Xpeng G9. Она дебютировала в Китае летом прошлого года и позиционируется как флагман. Это первенец Xpeng на архитектуре X-EEA 3.0 с поддержкой 5G и других протоколов связи.

Xpeng

У G9 две модификации — с одним 313-сильным электромотором на задней оси и двумя суммарной мощностью 551 лошадиная сила. На одном заряде батареи емкостью 98 киловатт-часов кроссовер проезжает 702 или 650 километров по циклу CLTC в зависимости от версии.