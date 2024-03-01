BMW не отправит в производство BMW Touring Coupe на базе Z4

Баварская компания представила соответствующий концепт в ходе конкурса элегантности Villa d'Este, который прошёл в Италии весной прошлого года.

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Родстер BMW Z4 актуального поколения серии G29 был представлен в августе 2018 года, а в конце сентября 2022-го модель пережила плановый рестайлинг. Позже баварцы решили «поиграть» с вариантами кузова этого автомобиля, результатом стал весьма необычный шоу-кар BMW Concept Touring Coupe, который зарубежные СМИ окрестили «клоунским ботинком».

Колеса.ру

Концепт трёхдверки был представлен весной прошлого года в ходе конкурса элегантности Villa d'Este, который прошёл в Италии. Напомним, этот «баварец» формата Shooting Brake получил длинную и слегка покатую крышу и при этом практически вертикальную багажную дверь. У шоу-кара за сиденьями расположены дуги безопасности, которые должны защитить седоков в случае опрокидывания автомобиля.

Колеса.ру

Пожалуй, важнейшей особенностью BMW Concept Touring Coupe стал большой багажник, хотя в компании так и не обнародовали его объём. Любопытно, что в грузовом отделении есть полноценная контурная подсветка, кроме того, для его отделки создатели концепта решили использовать ту же кожу, которой оббиты кресла в салоне.

Колеса.ру

Под капотом концепта BMW Touring Coupe разместили «штатный» рядный шестицилиндровый турбомотор объёмом 3,0 литра, подробностей о нём производитель не привёл. Напомним, у родстера BMW Z4 M40i этот двигатель выдаёт 340 л.с. мощности (в европейской спецификации), а его максимальный крутящий момент равен 500 Нм.

Колеса.ру

Необычный шоу-кар был довольно тепло принят поклонниками бренда, так что в Сети появилось предположение, что на основе концепта будет создана модель, которую отправят на мелкосерийную сборку. Известно, что эти слухи подкреплялись в том числе неофициальными комментариями руководителей BMW. Ожидалось, что производитель выпустит 50 экземпляров, а ценник установят на отметке 250 тыс. долларов.

Колеса.ру

Теперь BMWBlog сообщает, что проекту мелкосерийной сборки BMW Touring Coupe на базе Z4 так и не дали «зелёный свет». Сообщается, что для этой потенциальной нишевой модели даже создали экономическое обоснование, но оно оказалось недостаточно весомым и не убедило руководство компании в необходимости тратиться на реализацию этого проекта. Так что этот «клоунский ботинок», очевидно, останется в единственном экземпляре.