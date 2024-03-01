На внедорожники УАЗ начали давать большие скидки

Как выяснила редакция Quto, с первого марта покупатели ульяновских машин могут сэкономить 100 тысяч рублей по «прямйо скидке», объявленной производителем. Новая акция распространяется на родственные «Патриот» и «Пикап», а при покупке «Хантера» можно сэкономить уже 300 тысяч.

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В начальной комплектации «Base Икар» модель «Патриот» теперь реально приобрести за 1 480 000 ₽, а соплатформенный «Пикап» отныне предлагается за 1 505 000 ₽. Что касается «Хантера», давно ставшего нишевым продуктом, то его дилеры готовы отдать за 1 140 000 ₽ вместо прежних 1 440 000 ₽.

Добавим, что прошлогодние машины оснащены передним мостом старого образца. С первого февраля на конвейер Ульяновского автозавода начали поставляться модернизированные мосты — их конструкция исключит попадание влаги внутрь картер главной передачи.