Госсубсидии на китайские электрокары сократят по просьбе АвтоВАЗа

Стало известно, что государственные скидки, предоставляемые на электрокары из Китая, могут сократить. Это будет сделано Минпромторгом по просьбе АвтоВАЗа.

Все дело в том, что АвтоВАЗ планирует в скором времени начать выпуск электрической версии Lada Largus. Прекращение субсидирования на электромобили из других стран должно простимулировать покупателей к приобретению автомобилей, выпущенных в России.

По словам главы компании АвтоВАЗа, выпуск электрокаров запланирован на третью четверть 2024 года. При этом количество выпущенных автомобилей будет зависеть от спроса на них и государственной поддержки. По его мнению, сейчас много средств государство тратит на скидки на покупку электромобилей китайских марок. Такая финансовая поддержка была бы актуальна для российского производителя. Подобного рода субсидирование поможет стимулировать спрос на e-Largus.

Если положительное решение в отношении прекращения субсидирования будет принято, то без скидок останутся такие электрокары, как "Москвич", который является переименованным китайским JAC; Evolute, в основе которого лежит Dongfeng и "Амберавто", собираемый в Калининграде.

Чтобы в дальнейшем получать субсидии от государства, производителям данных моделей потребуется максимальная локализация производства в России.

Напомним, что в октябре 2023 года Правительство России увеличило размер скидок на электромобили. С этого момента они стали достигать 35% вместо установленных ранее 25%. При этом максимальная скидка составляла 925 000 рублей.